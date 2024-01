A Monreale un pomeriggio di festa per i bambini in vista del Carnevale

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)– La casa delle Gioie diha organizzato un evento speciale per far divertire iindel. L’appuntamento è per giovedì 3 febbraio alle ore 15:30 presso il Circolo Italia. Durante ilverranno regalati vestiti e costumi diai più piccoli, che potranno così prepararsi a festeggiare al (live.it)