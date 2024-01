A fuoco gazebo pizzeria | presunto autore fermato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Stato ha individuato e sottoposto a fermo digiudiziaria una persona ritenuta responsabile dell’incendio deldella‘@social pizza’ di via Scarlatti, nel quartiere Vomero a Napoli. Secondo quanto emerso dalle rapide indagini degli investigatori il movente non è riconducibile a dinamiche criminali o di rivalità tra commercianti della zona, quanto a un litigio con un ex dipendente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.