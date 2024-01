Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "La vita rallenta. Io ho l’impressione che diventi sempre più lenta. E’ brutto, per certi versi. Ma ti dà il tempo di capire ciò che hai – te lo mette davanti. Così vedi quali sono le cose di cui hai bisogno. E quelle a cui puoi rinunciare”. La protagonista cinquantenne di questa storia, di cui non viene svelato il nome, viene sorpresa nel momento in cui sceglie di cambiare passo. Dopo aver vissuto tutta la sua esistenza in una cittadina lavorando come operaia, essersi sposata con Otis e aver avuto una figlia (Ann, ormai grande), la donna decide di andare a vivere sulla costa tedesca, prendendo una piccola abitazione per sé. L’ambiente è molto modesto, il contesto rurale, poche case disseminate in ampi spazi e sparute persone con cui interfacciarsi. Un’occasione per fare i conti con una solitudine scelta – ma che ciclicamente pesa nella vita della donna –, un modo per fare tabula rasa ...