49 guide normative per dirigere la scuola senza sbagliare AGGIORNATE con “La creazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro SGSL”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)per non, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione attraverso parole chiave o motore di ricerca per trovare l’argomento che ti serve. E’ la nuova sezione PLUS riservata a quanti hanno sottoscritto un abbonamento alla rivista “La Dirigenza scolastica” aggiungendosi ai contenuti già forniti: articoli L'articolo .

Introdotto un nuovo regime semplificato per i negozi duty free: la disciplina agevolata sarà applicabile soltanto ai gestori in possesso della qualifica Aeo (Authorized economic operator). Con la circ ...Kerry Ehrin has driven shows such as The Morning Show and Friday Night Lights, and is on her way to Ireland to take part in the FÍS TV Summit, writes Esther McCarthy ...di implementare correttamente i requisiti stabiliti (Depositor Protection Rules), ovvero la normativa di tutela dei depositi. La banca non ha identificato i depositi idonei alla protezione secondo il ...