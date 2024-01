3Bee | il 14 febbraio via al primo podcast Biodiverso

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In occasione di San Valentino,, la naturetech leader nello sviluppo di tecnologie per la tutela della biodiversità, annuncia il lancio del suoshow: "". Il progetto sarà disponibile su Youtube e Spotify dal 14, con un'inedita prima puntata dal titolo “Sesso, clima e rock'n'roll”, analizzando l'impatto del cambiamento climatico sulle relazioni e sui sentimenti. “” si distingue nel panorama deisul clima per la sua capacità di intrecciare ironia, leggerezza e informazione in un formato unico e comprensibile a tutti. Secondo la Digital Audio Survey 2023 condotta da Ipsos, gli ascoltatori dihanno raggiunto quota 39% tra i 16-60enni (circa ...

