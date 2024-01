31 gennaio 1776 | Alessandro Volta scopre il gas metano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 312024 - Il nome diè legato per sempre a quello dell’elettricità, che ha tra le sue unità di misure il “volt” (V), in onore del genio, che più contribuì con le sue scoperte allo sviluppo nel diciannovesimo secolo. E pensare cheGiuseppe Antonio Anastasio, nato a Como il 18 febbraio del 1745 in una famiglia di alto rango, era stato avviato a 13 anni allo studio di materie umanistiche alla scuola dei gesuiti di Como e nel 1761, dopo essere entrato nel Regio Seminario Benzi di Como, fu invece incoraggiato a studiare soprattutto le materie scientifiche, assecondando i suoi interessi. Era il 31delquando, presso Angera sul Lago Maggiore, scoprì il"l'aria ...