12 000 licenziamenti e stop smart working

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ups (foto, la Ceo Carol Tomé) taglia 12.000 posti di lavoro, per un risparmio di un miliardo di dollari quest’anno. La decisione segue risultati deludenti per il quarto trimestre, con l’utile netto in calo a 1,61 miliardi di dollari. La società chiederà inoltre ai lavoratori di tornare in ufficio full time.