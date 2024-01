007 Skyfall con orchestra dal vivo a Roma il 12 e il 13 aprile

Il 12 e 13 aprile all’Auditorium della Conciliazione di Roma 007 Skyfall IN CONCERT SUONA PER LA prima VOLTA DAL VIVO: Roma Film Music Festival ... (romadailynews)

007 Skyfall In Concert, arriva all’Auditorium della Conciliazione di Roma con due repliche, venerdì 12 e sabato 13 aprile ...Per la terza edizione della manifestazione in prima nazionale "007 Skyfall in concert" il 12 e 13 aprile all'Auditorium della Conciliazione ...007 Skyfall In Concert, prodotto da Film Concert Live! in collaborazione con EON Productions e Metro Goldwyn Mayer Studios, arriva all’Auditorium della Conciliazione con due repliche: venerdì 12 e ...