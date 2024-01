Zirkzee al Milan? Diddi | “Non sarebbe considerato ai tempi di Kaká e Pato”

The Joshua Tree, grande album degli U2, è vagamente profetico. Joshua Zirkzee, nella sua prima partita a San Siro contro il Milan, è sembrato un grande albero piantato… Leggi ..."A me risulta che Conte abbia incontrato per ben tre volte da vicino Aurelio De Laurentiis che lo voleva a Napoli. Invece non ha mai incontrato la dirigenza del Milan. Non so se andrà davvero in ...Antonio Conte al Milan è l'indiscrezione che tiene banco ormai da giorni: arrivano novità in merito al tecnico salentino ...