Ziliani | «Rigore Fiorentina-Inter | due pesi e due misure! Rocchi spieghi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) In tanti si scagliano contro la decisione di Aureliano indi concedereai viola, nonostante poi l’errore di Nico Gonzalez. Tra questi anche il giornalista Paolo, che su Twitter chiede spiegazioni ai vertici arbitrali. SPIEGAZIONI – Duee due misure. Questo il succo del discorso di Paolodopo: “Credo che(e sugli esperti VAR di DAZN sorvolo) qualcosa debba dire: se un portiere (per esempio Maignan su Lovato) esce, non prende palla (la prende l’avversario) e colpisce di pugno la testa dell’attaccante, non è; se un portiere (Sommer su Nzola) esce di pugno, respinge la palla e poi inevitabilmente colpisce la testa dell’avversario, è ...