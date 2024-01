Zancan | «Inter unica in Europa Ecco qual è la vera sfida»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Grandi elogi da parte del telecronista Federicosu Sky Sport, che sottolinea come l’sia la squadra che più l’ha impressionato in. Ma ora arriva unadifficile.IN– Federicosi rivela impressionato dall’, definendola una delle migliori in: «Sommer è molto ben protetto dalla sua difesa. È una squadra forte in tutti i reparti. L’ha i numeri del Napoli lo scorso anno, ma la Juventus sta tenendo duro. Da agosto a ora nessuno ha giocato incon la continuità dei nerazzurri. Laadesso è tenere questa condizione fino alla fine della stagione. Per come sta giocando, non trovo altre squadre che mi abbiano impressionato ...