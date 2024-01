Zancan | «Inter-Juventus partita bloccata Indizio partita di andata»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024)esprime un suo parere riguardo, in programma domenica 4 gennaio alle 20:45. Il giornalista presente dagli studi di Sky Sport, fa un paragone con lagiocata all’ALL’– Federicoparla così del big-match in programma domenica prossima: «All’è stata l’paradossalmente a colpire in contropiede lache era andava in vantaggio. Tutti e due gli allenatori sanno benissimo quanto sia forte la squadra avversaria a ripartire in contropiede e staranno attente dietro. Questo ci porterà a vedere, secondo me, una».-News - Ultime ...