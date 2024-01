Xavi | «Ecco perché lascio il Barcellona a fine stagione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024)Hernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa spiegando i motivi del suo addio al club blaugranaHernandez, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa spiegando i motivi del suo addio al club blaugrana.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ti fanno sentire inutile ogni giorno. Parlando con Pep, me l’aveva già detto, poi ho visto Luis Enrique soffrire. Dobbiamo riflettere, abbiamo un problema. Sembra che rischi la tua vita in ogni momento, per questo dico che non è piacevole. Il livello del nostro calcio non è quello giusto,ho deciso di non continuare. Sono arrivato qui in uno dei momenti più difficili della storia del club e penso che il nostro lavoro non sia valutato abbastanza. All’inizio della ...