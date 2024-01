Xavi Barcellona | il commento di Pep | «La tensione lì è maggiore»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le parole di Pep Guardiola sulla decisione didi lasciare ila fine stagione: «Pressioneche in Inghilterra» Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa la decisione didi lasciare ila fine stagione. Di seguito ildel tecnico del Manchester City, ex del Barça e mentore dell’allenatore spagnolo. «Non possiamo paragonare la pressione che abbiamo in Inghilterra a quella spagnola, secondo la mia esperienza. Là è mille volte più dura. Sei conferenze stampa a settimana, tante partite… Futuro? Ho tutto quello che un manager può sognare. Abbiamo cambiato molti giocatori in sette anni, ma tutti ci hanno supportato incredibilmente. Mi sento bene e ovviamente un giorno tutto finirà, ma non ci penso adesso».