WWE | Una superstar assente da diverso tempo era nel backstage alla Royal Rumble

(Di martedì 30 gennaio 2024) Durante la, specialmente nel match femminile, ci sono stati diversi ritorni, alcuni annunciati, altri meno, qualche piacevole debutto, ma anche tante assenze. Alexa Bliss, diventata mamma da poco, è uno dei grandi nomi che sono mancati all’appello per ilMatch. Un altro ritorno dietro l’angolo PWInsider, tuttavia, riporta che Alexa era comunque presente nelper supportare le colleghe impegnate nel match. Molto probabilmente, è solo una questione diprima che l’atleta torni in WWE.

La WWE cerca sempre di proporre qualche sorpresa alla Royal Rumble . Che sia un partecipante non previsto o addirittura un vincitore che non ... (zonawrestling)

RAW andrà in onda questa notte e come annunciato dalla WWE la prima ora dell'episodio sarà senza interruzioni pubblicitarie.Il membro delle Damage CTRL ha dato una notizia positiva per il suo imminente ritorno dopo un grave infortunio ...Jade Cargill ha dedicato il suo debutto ufficiale in WWE, arrivato alla Royal Rumble, alla mamma recentemente scomparsa.