WWE | Un commosso CM Punk annuncia a RAW la sua dipartita da WrestleMania XL per infortunio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le voci si sono rivelate veritiere, CMè infortunato e lo rende noto lui stesso facendo il suo ingresso sul ring di Monday Night RAW. Dopo essere salito sul quadrato con un braccio fasciato, il secondo classificato alla Rumble maschile del 2024 ha effettuato un promo in lacrime e ufficializzato quella che sarà di fatto la sua assenza daXL.è stato poi raggiunto da Drew McIntyre il quale, dopo aver inizialmente finto compassione e comprensione verso il collega, ha espresso la sua felicità per essere stato il volto capace di infortunarlo e di estromettere il “Second City Savior” dallo “Showcase of Immortals”. Tra i due è poi nata una rissa, ovviamente vinta dallo scozzese, e culminata con Sami Zayn accorso per salvare CM. Qui di seguito vi sarà possibile recuperare l’intero ...