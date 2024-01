WWE | Seth Rollins fa vacillare Cody Rhodes | quale sarà la sua scelta per WrestleMania?

(Di martedì 30 gennaio 2024) Subito dopo la seconda vittoria consecutiva del Royal Rumble match maschile,ha lasciato ben intendere la suain vista die cioè sfidare nuovamente il campione Universale, Roman Reigns e chiudere definitivamente la sua storia. La scorsa notte in quel di RAW sembrava proprio questo il percorso da intraprendere, seppur durante un promo sul ring, “The American Nightmare” è stato interrotto da. Il campione dei pesi massimi ha tenuto un lungo discorso in cui ha specificato quanto stimi, la sua famiglia, la sua Legacy e che ci terrebbe tanto ad affrontarlo. Per questo “The Architect” ha poi esposto una serie di motivi per far pendere l’ago della bilancia a suo favore, uno su tutti il considerare il titolo dei ...

Benvenuti al consueto report di Monday Night RAW, lo show principale del lunedì sera targato World Wrestling Entertainment.WWE Raw featured fallout from the 2024 Royal Rumble, which included Jade Cargill's WWE debut, Cody Rhodes' big win and CM Punk's injury.During the latest episode of WWE RAW, Seth Rollins was involved in a heated segment with Cody Rhodes upon his decision for WrestleMania 40.