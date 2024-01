WWE | Per Dave Meltzer | Brock Lesnar rischierebbe di non tornare più

CM Punk will miss Wrestlemania 40 after suffering a serious arm injury at the Royal Rumble on Saturday night. After making a shock return to WWE at November’s Survivor Series event, Punk ...non possiamo metterci una "mano sul fuoco", per questo motivo la WWE dovrà sicuramente chiarire meglio il tutto nelle prossime settimane, nell'attesa non possiamo far altro che affidamento ai vari ...A molti fa ancora strano ma purtroppo nello scandalo riguardante gli abusi, che coinvolge Vince McMahon è spuntato anche se non ancora esplicitamente il nome di Brock Lesnar. Ciò ha avuto delle riperc ...