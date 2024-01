WWE | Nuovo cambio per il tavolo di commento di Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 gennaio 2024) Coloro che aspettavano un grande ritorno durante la Royal Rumble non avrebbero mai immaginato che, tra questi, sarebbe figurato quello di Pat McAfee. L’ex star del football americano ha già avuto modo di farsi conoscere per aver affiancato Michael Cole e Corey Graves aldiper diversi mesi, nonché per aver sfidato e battuto Austria Theory a Wrestlemania 38. Pat ha anche un suo canale YouTube dove gestisce un suo podcast, in cui spesso e volentieri invita superstar della WWE (memorabile il duro confronto con Adam Cole che portò ad una rivalità in screen tra i due). Squadra che vince non si cambia! Lo scorso sabato, dopo alcuni mesi di assenza, è tornato nella federazione partecipando alla Royal Rumble, decidendo tuttavia di autoeliminarsi quando si è accorto di dover affrontare Omos e Bron Breakker. Qualche ora dopo, sui suoi ...