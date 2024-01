WWE | L’avversario di Seth Rollins per WM 40 potrebbe essere deciso nell’Elimination Chamber

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 gennaio 2024) Attualmente c’è molta carne al fuoco in casa WWE ed in vista di WM 40. A complicare i piani anche gli infortuni che hanno colpito taluni nomi di spicco.ha un ginocchio malconcio, ma facendo gli scongiuri ci sarà a WM 40. Resta, però, da capire chi sarà il suo avversario, visto l’infortunio occorso a CM Punk e che pare lo costringerà a saltare lo Showcase Of Immortals. I possibili piani CM Punk sembrava il candidato numero uno addia WM 40, ma salvo sorprese il “Second City Savior” salterà il grande evento per infortunio. E allora chi saràdel World Champion?. Ieri notte a Raw,ha provato a convincere Cody Rhodes (vincitore della Royal Rumble) a ...