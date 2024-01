WWE | I recenti infortuni scombussolano i piani | verrà rivista l’intera card di Wrestlemania XL?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’o di CM Punk, l’assenza forzata di Brock Lesnar e la situazione delicata di Seth Rollins mettono a soqquadro tutti iin vista diXL, un’edizione dello Showcase of Immortals, ad oggi, decisamente sfortunata. Nonostante Roman Reigns vs Cody Rhodes II sembri l’unico match (quasi) certo per l’evento, l’ultimoo del Best in the World potrebbe costringere la WWE a ripiegare su un quarto capitolo tra l’American Nightmare ed il World Heavyweight Champion ma, ad oggi, tutta ladiè in forse. Il creative team, secondo gli ultimi rumor, avrebbe rivisto buona parte dellanelle ultime ore, a causa di questi continui imprevisti che hanno praticamente annullato ogni piano iniziale. Escluso Brock Lesnar dallo show, ...