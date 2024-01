WWE | Decisa la nuova coppia al commento di SmackDown!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ultimamente stiamo assistendo a dei cambiamenti per quanto riguarda i commentatori di Raw e SmackDown. Kevin Patrick è stato prima rimosso dal tavolo didello show blu e poi licenziato, con Michael Cole che lo ha sostituito settimana scorsa. La sua presenza a SmackDown, però, pare si stata solo temporanea con la WWE ha in mente unaper lo show del venerdì sera.a SmackDown Ieri notte a Raw, Pat McAfee è tornato al fianco di Michael Cole con i due che resteranno aldello show rosso da qui in avanti. Per quanto riguarda SmackDown, i piani della WWE sono quelli di creare un nuovo duo. Secondo quanto evidenziato da PWInsider, infatti, Corey Graves e Wade Barrett (finora a Raw) saranno aldello show del ...

Il Prizefighter si è dimostrato ancora una volta un vero professionista lottando nonostante un problemi fisico in PLE ...La scorsa notte la WWE ha messo in scena il primo episodio di Raw dopo la Royal Rumble. Come abbiamo potuto vedere, lo show rosso ha un nuovo team di commento. Michael Cole e Pat McAfee sono le voci d ...Andrew and Tristan Tate bashed WWE co-founder Vice McMahon in their recent video following the lawsuit. But were they being sarcastic