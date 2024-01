WTA Linz | Camila Giorgi cede in tre set a Clara Tauson nel primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Termina all’avventura dineldel WTA500 di. Sul veloce indoor austriaco, la marchigiana (n.68 del ranking) è stata sconfitta per 3-6 6-3 6-3 dalla danese(n.91 WTA) in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match in cui, dopo un buonset, ha commesso troppi errori, perdendo la misura dei suoi colpi nei momenti più importanti.quindi approda agli ottavi di finale dove ad attenderla ci sarà la testa di serie n.1, Jelena Ostapenko. Nelsetcomincia bene. Disegnando ottime traiettorie con il rovescio, la giocatrice italiana strappa il servizio all’avversaria nel sesto game ...