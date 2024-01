Wta 500 Linz 2024 | Kerber arrugginita | Bronzetti vince facile in un’ora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tutto, forse fin troppo, per Lucianel suo esordio al torneo WTA 500 di. Sul cemento indoor austriaco, la riminese ha battuto ine spiccioli l’ex numero uno al mondo, ma ferma per un anno e mezzo, Angelique, rifilandole un secco 6-1 6-3. Dopo alcune partite positive ma sfortunate perché al cospetto di giocatrici più forti e quotate, questa volta l’azzurra trova una tennista dal grande palmares ma al momentoa dir poco, e la spazza via senza pietà, avanzando al secondo turno dove sfiderà, partendo sfavorita, la belga Elise Mertens. Due erroracci in apertura per la, vola sullo 0-30che poi sfrutta il doppio fallo della tedesca e si prende l’immediato break in ...