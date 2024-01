Wall Street apre in calo | Dj -0 | 07% | Nasdaq -0 | 18%

Salta l’accordo da 1,7 miliardi, dopo che l’UE ha acceso i fari su questa operazione, tirando in ballo la concorrenza (ilsole24ore)

Salgono i titoli del settore oil dopo l'attacco con droni ai militari Usa in Giordania. L'euro resta sotto 1,09 dollari, spread stabile a 152 punti (ilsole24ore)

Borse europee accelera no a metà mattinata con gli investitori concentrati sugli esiti delle trimestrali e in vista, dopo i dati sulla crescita ... (quotidiano)

Wall Street apre in calo . Il Dow Jones perde lo 0,07% a 38.314,67 punti, il Nasdaq cede lo 0,18% a 15.600,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul ... (quotidiano)

Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso, con una nuova serie di utili societari da parte di giganti tecnologici come Microsoft e Alphabet, società madre di Google. L'S&P 500 è scivolato dello 0 ...Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,07% a 38.314,67 punti, il Nasdaq cede lo 0,18% a 15.600,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,06% a 4.926,70 punti.