Volta a la Comunitat Valenciana 2024 | percorso | favoriti | italiani in gara

(Di martedì 30 gennaio 2024) Appuntamento ormai consueto per l’inizio della stagione del ciclismo in terra europea: scatta domani l’edizione numero 75 dellaa la. Sette squadre World Tour al via, cinque le tappe: non mancherà lo spettacolo. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio.Cinque frazioni, tutte mediamente mosse: soprattutto la quarta è quella più dura con arrivo a La Vall D’ebo. Un paio di occasioni probabili invece per i velocisti. Tappa 1 (31/01): Benicàssim – Castellò (166 km) Tappa 2 (01/02): Canals – ManDe La Valldigna (164 km) Tappa 3 (02/02): San Vicent Del Raspeig – Orihuela (161 km) Tappa 4 (03/02): Teulada/Moraira – La Vall D’ebo (175 km) Tappa 5 (04/02): Bétera – València (93 km)La Bora-hansgrohe schiera al via una coppia d’assi ...