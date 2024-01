Volotea decolla a Napoli | oltre mezzo milione di passeggeri nel 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ottimi risultati per, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, nelpresso l’aeroporto di– Capodichino. Il vettore chiude l’anno in positivo, con un’offerta complessiva di580 mila posti in vendita, con una crescita del 18% rispetto al 2022. Durante l’anno appena concluso,ha operato dapiù di 3.300 voli (+16% vs 2022), trasportando a livello locale545 mila, con una crescita del 16% rispetto al 2022 e grazie a un’ampia offerta di rotte: sono 22 quelle operate dal capoluogo campano, di cui ben 8 in esclusiva. Anche il load factor, al 93%, è un traguardo molto positivo. Ottime performances peranche in fatto di standard di qualità, che la compagnia ...