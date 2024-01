Volontari del progetto civico Noi si mobilitano per la pulizia e la riqualificazione del lungomare di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

I volontari di Noi in azione sul lungomare di Ostia: i ragazzi di Andreoli e Chiaraluce puliscono l'area pedonale con vista mare. Si torna a parlare del lungomare di Ostia, con un crescente degrado che sta toccando le coste del territorio lidense. Dopo il muro a rischio crollo nell'area della spiaggia libera Grigia, i volontari del movimento Noi sono andati sul lungomare Duca degli Abruzzi per una nuova azione di decoro territoriale. Insieme ai coordinatori Carlotta Chiaraluce e Delio Andreoli, si sono attivati per pulire dalla sabbia la passeggiata pedonale dell'area.