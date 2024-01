Volley Nel recupero di Serie C maschile Massa Carrara super Batte la Mazzoni e sale al terzo posto

(Di martedì 30 gennaio 2024) pallavolo3 Zona1 PALLAVOLO: Aliboni, Attuoni, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Rustighi, Tussari. All. Cei. ZONA: Alamanni, Borghi C., Borghi L., Fattorini, Fedi, Fiorentino, Giannini, Gori, Licata, Lombardi, Marinaro, Mori, Murgia, Spiniello, Zodi. All. Cravedo. Arbitri: Torriani e Del Freo. Parziali: 25-20, 23-25, 25-22, 25-23.– Non si ferma più la Pallavolo, al suosuccesso consecutivo in. Stavolta al PalaOliveti gli apuani hanno sconfitto la Zona Marketneldella prima giornata e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Monza non si ferma e vince ... (oasport)

vittoria e sorpasso al terz’ultimo posto e quindi in zona salvezza per la Trasportipesanti Casalmaggiore che espugna con un sofferto 3-1 il campo ... (oasport)

La squadra di pallavolo Fgl-Zuma Castelfranco si qualifica per la Final Four della Coppa Italia e si conferma capolista del girone con 31 punti. Il coach Bracci sottolinea l'importanza del lavoro di s ...In serie C femminile, girone E, sabato pomeriggio nel recupero della seconda giornata Universo In Volley Pavia ha perso in casa il derby con Psg Volley San Genesio 1-3 (15-25, 21-25, 26-24, 17-25), ...L’Aurora Volley Brindisi inanella la terza vittoria consecutiva battendo al Pala Zumbo la Maxima Volley con il punteggio di 3-1 ...