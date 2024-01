Vodafone | allarme Europa 5G | si rischia di rimanere dietro a USA e Cina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024)Group ha lanciato un monito sull’attuale stato del 5G in, evidenziando come la mancanza di investimenti privati nel settore del 5G standalone possa porre la regione in una posizione di svantaggio rispetto a Stati Uniti e, in ambiti cruciali come l’intelligenza artificiale e la cybersecurity. Secondo l’azienda britannica questa disparità potrebbe portare a un ulteriore declino economico del continente. Nel suo rapporto intitolato “Why Telecoms Matters”,ha sottolineato come la digitalizzazione, guidata dalle tecnologie 5G, rappresenti un’opportunità da un trilione di euro per promuovere l’innovazione, il settore industriale e i servizi pubblici in. Tuttavia, l’operatore ha affermato che la regione è ancora lontana dal raggiungere i propri obiettivi digitali. Il ...