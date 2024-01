Viviano | «Fossi nell’Inter avrei preso un attaccante della Juventus»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Emiliano, ex portiere di Serie A, azzarda sul canale Twitch di TvPlay un possibile colpo che avrebbe potuto fare l’Inter dalla. ATTACCO – L’ex portiereSerie A ed attualmente in Serie B Emilianoha azzardato un colpo di mercato che il club nerazzurro avrebbe dovuto almeno prendere in considerazione: «L’Inter tutte le partite chiude cambiando le due punte.stato nella dirigenza nerazzurraKean, un giocatore molto sottovalutato. È uno dei calciatori con più potenziali in assoluto, ma ha fatto scelte sbagliate. Lovoluto vedere un anno con fiducia, in un posto dove avrebbe potuto sbagliare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...