Vista dagli altri Vince uno Spezia dalle idee chiare Tanta grinta e barricate nel finale»

Non è certo la prima volta che Vittorio Brumotti se la vede davvero brutta mentre affronta criminali e spacciatori in sella alla sua bicicletta. Ma ... (thesocialpost)

Diagnosi tardive - stigma e discriminazione negli ospedali : cosa (non) è cambiato per le persone con Hiv dagli anni ’80 a oggi – L’intervista

Era il 3 luglio del 1981 e in un trafiletto del New York Times si cominciò a parlare di Aids come di una «rara forma di cancro trovata in 41 ... (open.online)