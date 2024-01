Visita al Porto di Salerno del Consolato degli Stati Uniti | accolta dal presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale

(Di martedì 30 gennaio 2024) La delegazione, guidata dal Console Generale USA a Napoli, Tracy Roberts-Punds, è statadaldell’Autorità di Sistema Portuale del Mar, Andrea Annunziata; dal Segretario Generale, Giuseppe Grimaldi; dal Dirigente Ufficio Porti die Castellammare di Stabia, Giovanni Annunziata, e dal Comandante deldi, Attilio Maria Daconto, insieme a diversi imprenditori e operatori delcampano. Prima tappa, la Stazione Marittima di, sul Molo Manfredi, con un briefing che ha permesso di far conoscere al gruppo consolare, oltre la struttura di accoglienza di crocieristi e passeggeri disegnata da Zaha Hadid, le caratteristiche deldi. ...

Lloyd Austin a Kiev per incontrare i leader ucraini. Da quando è scoppiata la guerra, gli Stati Uniti hanno fornito il numero maggiore di aiuti ... (ilgiornale)

In occasione dell’ultima giornata espositiva del Navigare , il salone nautico internazionale di Napoli in corso al molo Luise a Mergellina , Gennaro ... (ildenaro)

Wenzhou, 27 nov – (Xinhua) – Durante la 2023 Mayors Exchange Conference on Maritime Silk Road City Influence, appena conclusa a Wenzhou, nella Cina ... (romadailynews)

Non sono pronti ancora. Il colloquio tra Filippo Turetta e i genitori , papà Nicola e mamma Elisabetta, era stato autorizzato d alla procura di ... (ilmessaggero)

Ci tuffiamo nell’archivio Domus per tornare agli anni 2000, quando il progetto di Oma ha rivoluzionato radicalmente l’immagine e l’idea stessa di edificio pubblico.Coniugare la passione dell'arte con lo stare con la famiglia, con ragazzi e bambini, non è sempre semplice. I musei e l'arte, che sia classica o moderna e contemporanea, risultano spesso noiosi per i ...Anche quest'anno gli eventi organizzati da Carnevale dei Ragazzi e Diocesi: 4 febbraio a Ravenna, 11 febbraio a Punta Marina ...