Violenza sulle donne | Martini Univ Tor Vergata | ' Cav è struttura del territorio'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) - “È importante ribadire la presenza di un Centro antiall'interno di unaersità, sottolineando che questa non è solo unanelma del. L'ersità ha ruolo molto importante perché raccoglie al suo interno, non solo le studentesse e le docenti, ma anche tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario impiegato. Tutte possono usufruire del Centro antiche ha, per la sua ubicazione, una funzione più importante rispetto a quelli collocati in altri luoghi”. Così la delegata alle Pari Opportunità e Inclusione dell'ersità di Tor, Barbara, ieri pomeriggio in occasione del primo anniversario di vita del Cav, il ...

Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne , in programma 20 gennaio e organizzato in memoria di Chiara Ugolini, ... (blogtivvu)

Ci auguriamo vivamente che il Comune corregga l’errore e non decida di procedere in questo modo nella gestione di servizi sociali e a tutela di donne vittima di violenza che non possono e non devono ...Al momento dell’esecuzione del provvedimento, per violenza domestica o per atti persecutori o per bullismo o cyberbullismo, l’autore delle condotte viene informato dai funzionari della Divisione ...La città di Roma si prepara a salutare l’iconica attrice Sandra Milo, scomparsa a 90 anni. La camera ardente sarà allestita martedì 30 gennaio presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, con l’A ...