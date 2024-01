Violenza di Genere | Tancredi CUG | “Un centro aperto al territorio e non solo”

“È importante ribadire la presenza di un Centro antiviolenza all’interno di una università, sottolineando che questa non è solo una struttura nel territorio ma del territorio. L’università ha ruolo ...(Adnkronos) - “Un centro antiviolenza dentro un’università significa non soltanto protezione ma anche prevenzione, per continuare a sensibilizzare e per avviarci verso un grande cambiamento che è quel ...Questa procedura operativa si inserisce nella più ampia strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere, messa in atto su tutto il territorio ...