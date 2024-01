VIDEO – Salernitana-Roma 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di martedì 30 gennaio 2024), posticipoventiduesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Arechi di Salerno. SUCCESSO ESTERNO –1-2 nel posticipoventiduesima giornata diA. Latorna a vincere in trasferta dopo quasi due mesi. Primo tempo senza particolari emozioni, poi lasi fa male con un folle tocco di mano di Giulio Maggiore a inizio ripresa. Il rigore lo calcia ancora Paulo Dybala al 51?, anziché Romelu Lukaku, e spiazza Guillermo Ochoa sbloccando il risultato. All’ora di gioco invitante cross di ...

ROMA – Un gennaio da incubo per la Salernitana e una stagione sempre più indirizzata verso la retrocessione. L'ultimo posto è ormai una costante e la linea-salvezza, distante sei punti, appare un mira ...