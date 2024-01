VIDEO-FOTO “Vergognatevi” | il dramma degli agricoltori | protesta ad oltranza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

di Simona De Cunzo e Antonio Tedeschi "Se anche oggi mangi ringrazia un contadino". "E' la terra che nutre l'uomo, non L'industria. Mangiamo i nostri grani non gli intossicati americani". "Un contadino non lo vedrai arrendersi e mai stanco". "Che ne sai tu di un campo di grano", come cantava Lucio Battisti, fino alle parole di Papa Francesco: "Non c'è umanità senza coltivazione della terra". Sono solo alcune delle frasi apposte sugli striscioni che campeggiano dinanzi ai quasi 200 trattori che stanno arrivando da gran parte della provincia di Avellino nella città capoluogo, destinazione collina liquorini, sede distaccata della regione Campania. Una grande, una massiccia adesione ad una manifestazione che in questi giorni sta vedendo coinvolti diversidi tutta Italia perre ...