Viaggio tra arte e cultura Il rapporto del santo con la città | visite guidate al Museo Civico

(Di martedì 30 gennaio 2024)alper conoscere o riscoprire San Geminiano e il suocon lae la visita ’combo’ alla Ghirlandina e alle sale storiche del Palazzo Comunale sono i due appuntamenti con la tradizione, la storia e ladi Modena in programma domani. Per l’occasione, tutti i luoghi del sito Unesco con la Torre civica e Palazzo comunale sono a ingresso gratuito. Ilpropone trededicate alla figura di San Geminiano per scoprire anche aspetti meno conosciuti della millenaria vitalità del culto del Patrono. Lesono alle 10.30, alle 16 e alle 17.30; per pcipare non occorre la prenotazione, la visita è ...

La vettura oggetto di questo Touring Test è certamente d’eccezione: stiamo parlando della Mercedes GLC 300 de 4MATIC Coupé Plug-in, un'auto non comune che riassume in sé quanto di meglio la Casa di St ...Travel Hashtag inaugura il 2024 tornando a Londra per il terzo anno consecutivo, per la quattordicesima edizione interamente dedicata all’Incoming Italia."L’appuntamento di fine febbraio in Inghil [..Secondo un'analisi dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (GNTB) basata sui dati provvisori sui pernottamenti dell'Ufficio Federale di Statistica, il turismo incoming in Germania è in costante r ...