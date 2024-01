Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)DEL 30 GENNAIO18.05 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO PERCORRENDO IL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLAFIUMICINO RALLENTAMENTI TRA COLOMBO E LAMGLIANA DIREIZONE FIUMICINO SULLA STATALE P0NTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA ED APRILIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RASLLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA IN PROSSIMITA DELLO SVICNOLO CON LA STATALE PONTINA DIREZIONE APPIA Servizio fornito da Astral