Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)DEL 30 GENNAIO15.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA E POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA SI STSA IN CODA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREZIONEServizio fornito da Astral