Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)DEL 30 GENNAIO10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA TRATTO CHIUSO E CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE DI VIA CASILINA E VIA APPIA E TRA LABARO E NOMENTANA IN ESTERNA CODE E TRA APPIA E A24 AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral