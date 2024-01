Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)DEL 30 GENNAIO07.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE DI VIA CASILINA E VIA APPIA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E IL BIVI PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, ALTRE CODE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE INFINE, SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E DI CASTELNO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral