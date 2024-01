Via al T7 I think tank al lavoro per costruire le policy del G7 italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) Quando il vertice del G7 si terrà questo giugno sotto la presidenza italiana, sarà passato quasi mezzo secolo dal suo inizio nel 1975. Molto è cambiato da allora. Questioni pressanti come le crescenti rivalità geopolitiche, il cambiamento climatico, le sfide economiche globali e la trasformazione digitale richiedono un’azione decisiva e un coordinamento da parte dei leader mondiali. È questo il messaggio che introduce il T7-Italia, il-7, ossia il gruppo di engagement ufficiale deidel G7 co-presieduto da ISPI e IAI, che accompagna ildei governi del G7 offrendo un forum per discussioni e proposte di. Oggi, Antonio Villafranca, director of Studies e Co-Head dello Europe and Global Governance Centre dell’Ispi, e Ettore Greco, vice presidente vicario e Responsabile ...