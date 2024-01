Veti e fughe di notizie Il caos europeo con Orbán per gli aiuti a Kyiv

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bruxelles., ricatti, minacce,disulla stampa. A quarantotto ore dall’inizio di un vertice straordinario decisivo per l’Ucraina, i capi di stato e di governo non hanno a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti