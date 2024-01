Vertice Italia-Africa | il presidente tunisino kais Saied la situazione esplosiva nel continente africano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Durante il suo discorso al. Un ponte per una crescita comune”, ildella Repubblica tunisina,, ha preso la parola a Palazzo Madama per affermare i principi nazionali e le costanti del suo Paese. Un discorso che vale la pena leggere e rileggere perchè racchiude le sfide, la storia e le speranze di un, o forse è il caso di dire dell’umanità. Prima di qualsiasi accordo c’è un ordine del giorno che voglio rispettare, ma c’è un ordine notturno che voglio fermamente rivelare. Ha esordito, ricordando che “tra gli argomenti che non sono esplicitamente inclusi nell’ordine del giorno di questo incontro, ma che devono essere menzionati e non trascurati, c’è la guerra di sterminio condotta dalle forze ...

Se il Vertice Italia-Africa sarà ricordato come un successo non saranno scordate nemmeno le polemiche che lo hanno seguito. Anche interne ... (open.online)

Bilancio deludente per Giorgia Meloni, dopo la conclusione del vertice Italia-Africa organizzato dal governo al Senato per discutere del futuro del ... (panorama)

convocando la Conferenza Italia-Africa, che in passato si è sempre tenuta a livello ministeriale, elevandola a Vertice con la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo e presentando un programma ...ROMA - Il ruolo cruciale della salute e degli investimenti per creare le basi per un futuro migliore per l'Africa. È il tema del 5° Summit ECAM (European Corporate Council on Africa and Middle East), ...Un importante vertice di maggioranza del governo si è tenuto oggi pomeriggio ...il relatore del provvedimento), e dal senatore Marcello Pera (entrambi di Fratelli d'Italia) su indicazione dei partiti ...