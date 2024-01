Vertenza Prosperius | situazione ancora in stallo Cgil | “Le risposte da parte dell’azienda ancora non arrivano E la situazione dei lavoratori resta intollerabile”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2023 -inlalegata alla crisi dell’istituto di analisie casa di cura Villa Cherubini. Stamani si è tenuto un incontro tra il sindacato, l’azienda e la Regione Toscana, rappresentata dal consigliere al lavoro e alle crisi aziendali Valerio Fabiani. “Speravamo in qualcosa di più - sospira Alessia Bandinelli della Funzione pubblica-.una volta l’azienda prende tempo. È dal 21 novembre che il tavolo viene rimandato. Mancanoquei dati fondamentali per valutare loin modo oggettivo”. In concomitanza, in piazza Duomo si è svolto un presidio, promosso da, Filcams, Fp, Nidil ...