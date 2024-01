Verso Napoli-Verona | Mazzarri accoglie i primi rientri | la scelta sul modulo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pian piano viene fuori dall’emergenza il, conchiamato a decidere in vista della sfida con il. Sul. Accantonata Lazio-, all’ombra del Vesuvio si avvicina sempre più la sfida fra gli azzurri e ildell’ex Baroni, in piena zona retrocessione e che fatica ad imporsi sulle avversarie nonostante il buon gioco proposto sul campo. Le ore 15 di domenica 4 febbraio daranno dunque il via ad un incontro in cui i partenopei dovranno assolutamente tornare a trionfare, per mantenere viva la corsa al quarto posto e per ritrovare una vittoria in campionato che, salvo il trionfo in extremis contro la Salernitana, manca ormai da molto. Per farlo,quindi,sembrerebbe essere pronto a compiere una drastica decisione sul ...