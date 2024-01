Verso la riapertura del viadotto

(Di martedì 30 gennaio 2024) Quello strato nero di asfalto che ha coperto la carreggiata deldi Maresca ha quasi restituito il sorriso ai paesani, vedere le macchine all’opera prelude alla tanto agognata, attesa per più di cinque anni. Tutti ancora cauti, ma si respira aria nuova e lo si capisce dall’intensificarsi delle visite da parte dei paesani. Anche il sindaco, Luca Marmo, si esprime con un ottimismo temperato dall’attesa troppo lunga, che ha lasciato il segno pesante di 63 mesi d’incertezze e notizie contradditorie. "I lavori volgono alla conclusione – ha affermato il primo cittadino – con l’asfaltatura si conclude un ulteriore stralcio dei lavori. In questi giorni arriveranno le barriere e quando saranno posizionate avremo scritto il penultimo atto, dopo di questo resta solo il collaudo, che però è un atto formale, e con questo si chiuderà il ...

