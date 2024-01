Vasco Rossi Live 2024 | la data zero del tour il 2 giugno a Bibione San Siro è già sold out

Vasco Rossi in due post pubblicati sulla sua pagina Facebook per il Giorno della Memoria se la prende con i " rivoluzionari da salotto" . "Questo è il ... (liberoquotidiano)

Il Tour 2024 di Vasco Rossi parte da Milano allo Stadio San Siro con 7 date tutte sold-out, 07, 08, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno, per proseguire con il poker a Bari, 25, 26, 29 e 30 giugno allo stadio ...Si terrà allo stadio comunale di Bibione la data zero del tour 2024 di Vasco Rossi. Il cantante ha annunciato, in queste ore, la decisione di fare le “prove generali” proprio lì, il prossimo 2 giugno.Ebbene sì, arriva la conferma che la data zero, o "prova generale" aperta al pubblico, del Vasco Live si terrà il 2 giugno allo Stadio Comunale di Bibione. (ANSA) ...