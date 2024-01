Vangelo di oggi 30 Gennaio 2024 | Mc 5 | 21-43 | Video commento

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 30, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”. “Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una visione puramente ... L'articolodi30: Mc 5,21-43proviene da La Luce di Maria.

Due storie di dolore si mescolano nel racconto del Vangelo di oggi. Da una parte un povero padre che con insistenza prega Gesù di recarsi nella propria casa per guarire la figlia ormai in fin di vita.Gesù, dice Francesco, è venuto proprio “a liberarci da tutte queste catene”, perché “ha il potere di cacciare via il diavolo. Gesù libera dal potere del male” ...Sarà l’occasione per fare discernimento su un patrimonio di fede e di cultura tramandata e che può ancora rappresentare una grande occasione per annunciare il Vangelo alle donne e agli uomini del ...